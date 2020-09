Rijsbergse uitbaatster kapot van auto die caféjeugd schept en meters mee sleurt: ‘Echt verschrikkelijk’

Eindhoven krijgt er op één dag 42 besmettin­gen bij, ook grote stijging in Oss en Breda

24 september Het aantal coronabesmettingen in Brabant loopt donderdag wederom hard op. Vooral Eindhoven kampt met veel nieuwe besmettingen: 42 in één dag. In totaal zijn in de afgelopen dag 326 Brabanders positief getest, is één coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis en is één persoon overleden.