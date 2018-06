Ringstaartmaki ontsnapt uit gloednieuw verblijf in Beekse Bergen en wordt doodgereden

Man (33) krijgt drie jaar cel voor hulp in drugslab Stevens­beek

13:04 STEVENSBEEK - Een 33-jarige man uit Venlo is woensdag door het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een groot drugslab aan de Mullemsedijk in Stevensbeek. Vorig jaar legde de rechtbank in Oost-Brabant hem nog een celstraf van vier jaar op voor de productie van drugs, verboden wapenbezit en hypotheekfraude.