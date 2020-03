RIVM: 181 nieuwe besmettingen in Brabant, provincie lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn

Brabant lijkt over de piek van het aantal ziekenhuisopnamen heen. Dat concludeert het RIVM naar aanleiding van de nieuwste cijfers van dinsdag. In Brabant zijn sinds maandagmiddag 181 nieuwe besmettingen gemeld, met nu een totaal van 3412. Nog altijd komt meer dan een kwart van de besmette Nederlanders uit Brabant.

Sinds de update van maandagmiddag heeft het RIVM in heel Nederland 845 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, waarmee het totaal op 12.595 staat. Het aantal doden staat nu op 1039; 175 meer dan gisteren gemeld werd.

Aantal ziekenhuisopnamen

Het RIVM maakt vanaf nu gebruik van een nieuwe methode om de ernst van het coronavirus per gemeente te duiden. Tot nu toe ging het uit van het aantal mensen dat positief was getest op het virus, maar die gegevens worden niet meer gedeeld. Nu er zo weinig testen beschikbaar zijn dat alleen ouderen en zwakkeren nog getest worden, zeggen die cijfers weinig meer. Daarom wordt nu gekeken naar het aantal patiënten dat per gemeente in ziekenhuizen is opgenomen.

Het RIVM in het persbericht van dinsdag: ‘De provincie Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.’ Hoeveel Brabanders in de afgelopen dagen precies zijn opgenomen meldt het RIVM niet.

Landelijk steeg het aantal ziekenhuisopnamen in de afgelopen dag wel flink: van 3990 naar 4712:

Vooral Oost-Brabant

Net als in de andere cijfers blijkt ook hier dat Oost-Brabant nog altijd zwaar te kampen heeft met het coronavirus. Zo heeft het kleine Boekel 194,7 ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners. Voor Bernheze staat dat aantal op 182,4. Voor Uden op 159,1 en Gemert-Bakel op 156,2. Relatief het zwaarst getroffen is het Limburgse Peel en Maas, met 237,2 ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners.

Ruimte op de ic