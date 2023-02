RIVM: Brabanders kunnen beter geen hout stoken, want het waait bijna niet

Interview Vroeger zat Nick zeven dagen per week tussen de varkens, nu organi­seert hij boot- en fietstoch­ten

DEN DUNGEN - Weener XL in Den Bosch deed in 2007 het werkleerbedrijfje Vestingsfiets van de hand. Nicky Sanders uit Den Dungen, toen nog varkensboer, nam het over. Inmiddels is Vestingfiets uitgegroeid tot het meest ‘Groene vervoersbedrijf’ van Den Bosch en de Meierij.