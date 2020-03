RIVM: Noord-Brabant telt sinds vrijdag 26 nieuwe coronapatiënten

Brabanders waken voor corona: verschil­len­de wedstrij­den en evenemen­ten afgelast

13:05 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu riep Brabanders vrijdagavond op om hun sociale contact te beperken als zij last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts. Daarmee wilde het instituut de verspreiding van het coronavirus in Brabant beperken. En dat werkt: verschillende evenementen en wedstrijden in Brabant worden dit weekend afgelast.