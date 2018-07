RIVM waarschuwt: in Zuidoost-Brabant kans op zomersmog door warme weer

Expositie Het serieuze spel van de kunst in de Cacaofa­briek Helmond

15:27 HELMOND - Zes kunstenaars verkennen de speelruimte van de mens in de Cacaofabriek in Helmond. Dat gaat van strak geometrisch staal tot losjes in elkaar geflanst karton, van perfect glanzend glas tot een autowiel met wielklem.