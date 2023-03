RKC komt drie tegentreffers binnen het kwartier niet te boven tegen NEC

Met een fakkeltocht en een heuse vuurwerkshow werd RKC-NEC bijna letterlijk in gang geschoten. En vuurwerk was er daarna op het veld ook nog wel, maar dan vrijwel alleen aan Nijmeegse zijde. Waar Mats Seuntjens en Julian Lelieveld een-op-een met doelman Jasper Cillessen misten, was het doel van RKC-keeper Etienne Vaessen daarna een schiettent.

De eerste goal van Oussama Tannane viel nog enigszins uit het niets, maar daarna waren de bezoekers los. Elayis Tavsan profiteerde op fraaie wijze van het feit dat Thierry Lutonda uitgleed, waarna slechts enkele minuten later een harde vrije trap van Tannane recht door het midden binnen vloog. 0-3 na een half uur spelen, het is lang geleden dat RKC dat meemaakte.

Wissels

Met twee wissels in de rust ging RKC op zoek naar een manier om het duel om te draaien. Al werden die goede bedoelingen na tien seconden al bijna de nek omgedraaid door scheidsrechter Dennis Higler die naar de stip wees: strafschop voor NEC. Maar de VAR greep in, liet de arbiter naar het scherm komen en die oordeelde uiteindelijk ook dat hij fout zat.

Het was het geluk dat RKC even nodig had. Na een uur resulteerde dat in de verdiende treffer van Vurnon Anita: 1-3. Het werd alles of niets voor RKC, dat twintig minuten voor tijd de hoop verloren zag gaan toen NEC wél een strafschop kreeg. Maar Vaessen redde knap en hield RKC daarmee in de wedstrijd.