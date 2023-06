RKC presenteert nieuw tenue voor komend seizoen

Zangeres van band Mood Bored wint Jacques de Leeuwprijs. Ook 10.000 euro voor docent Annefloor

TILBURG - Myrthe Driesenaar van de band Mood Bored is de winnaar van de Jacques de Leeuwprijs en krijgt 10.000 euro. Ze studeert aan de Rockacademie in Tilburg en is door de jury uitgeroepen tot meest talentvolle student van de Hogeschool voor de Kunsten. Annefloor Imhoff won eenzelfde bedrag.