RKC trekt Vitesse-doelman Jeroen Houwen aan

‘Wel wat’ interesse in mogelijke overname failliet Berghems bouwbe­drijf

BERGHEM - Diverse andere regionale bouwbedrijven hebben ‘wel wat’ interesse getoond in de - al dan wel of niet gedeeltelijke - overname van het failliete Bouwbedrijf Van Wijchen in Berghem. Maar dat heeft volgens curator Willem-Jan Smits nog niet tot concrete resultaten geleid.