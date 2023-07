RKC vergeet in Duitsland te stunten tegen de grote namen van Olympique Marseille

Drup, drup, drup: zomervakan­tie op de camping in de stromende regen is toch maar behelpen

BOXTEL - Met je regenlaarzen aan, een paraplu in de ene hand en een volle wc-rol in de andere hand over de kletsnatte camping omdat je even moet kakken. Het is de dagelijkse realiteit op alle campings in Den Bosch en omgeving. Veel gasten in de regio zien veel liever een zonovergoten kampeerveld. Maar wat doe je dan, met je (klein)kinderen onder een natte voortent?