Rob Kemps van Snollebollekes scoort in De Slimste Mens: ‘Grootste angst was om er na één aflevering uit te gaan’

BEST - Snollebollekes-zanger Rob Kemps (35) uit Best scoort niet alleen met feestmuziek, maar ook bij De Slimste Mens . De artiest is al vier avonden op rij ongeslagen en de kijkers van het populaire programma lopen met hem weg. ,,Ik ben erachter dat je het programma heel anders beleefd als je thuis op de bank kijkt met wat lekkers erbij”

Van te voren schatte Rob Kemps, de frontman van Snollebollekes, zijn kansen bij het quiz-programma niet hoog in. Niet omdat hij dacht te falen, maar omdat hij overal graag blanco instapt. Als hij geen hoge verwachtingen creëert, kan er ook niets tegenvallen en is iedere overwinning mooi meegenomen. Die tactiek werpt zijn vruchten af, want vrijdagavond mag hij voor de vijfde keer aanschuiven bij presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem. De aflevering van donderdagavond zette zelfs een kijkcijferrecord neer: bijna 2,2 miljoen mensen keken naar de quiz.

Een kijkcijferrecord!

,,Ja, leuk he! Echt heel erg tof. Ik werd vanochtend wakker met allemaal berichtjes van mensen die me daarmee feliciteerden. Ik ben normaal niet zo van de kijkcijfers. Na de eerste aflevering keek ik wel, omdat ik toen toch nieuwsgierig was. Dat doe ik niet iedere dag. Het is vet dat het zo goed loopt, maar ik heb meegedaan omdat ik het programma leuk vind.”

Was je vooraf een De Slimste Mens-kijker?

,,We kijken hier thuis weinig tv, vooral veel Netflix. De Slimste Mens is een van de weinige programma's die we wél aanzetten. Het brengt wat vrolijkheid tussen alle talkshows en actualiteitenprogramma's. Ik ben er wel achter gekomen dat je het programma heel anders beleefd als je thuis op de bank kijkt met wat lekkers erbij.”

Is het echt waar dat het in de studio veel moeilijker is?

Quote Ik dacht altijd dat deelnemers als smoesje zeiden dat het in de studio moeilijker is dan thuis, maar het is echt zo ,,Ik wil altijd uitblinken in originele antwoorden, maar nu moet ik toch echt een blik clichés opentrekken: het is niet te vergelijken. Vooral die puzzels en de associaties. Op de bank thuis zie je dat meteen, maar als je daar zit... Ik dacht altijd dat deelnemers dat zeiden als smoesje, maar het is echt zo. Om dat te begrijpen moet je het denk ik een keer hebben meegemaakt. Ik vergelijk het met het nemen van een penalty. Scoren vanaf 11 meter is makkelijk, dat is zo dichtbij het doel. Maar dan ligt er ineens druk op en kun je toch uitzwiepen.”

Hoe houd je dan toch je hoofd koel?

,,Door rustig te proberen blijven en volgens mij is dat redelijk gelukt. Tijdens aflevering één was ik nog redelijk onder de indruk van alles. En dan mag je nog een keer terugkomen en dan zit je er al iets losser. Vrijdagavond zit ik al vijf afleveringen met Caroline Brouwer (radiosidekick bij NPO radio 2, red.) en dat geeft een soort vertrouwen. We hebben hetzelfde meegemaakt en delen de spanning. Als we het even niet meer weten, hebben we elkaar nog. Dat klinkt misschien sneu, maar het helpt wel.”

Heb je getwijfeld over je deelname?

,,Zeker wel. Niet zo zeer omdat ik bang was om af te gaan, al speelt dat natuurlijk wel een beetje door je hoofd. Je grootste angst is toch om er na één aflevering al weer uit te gaan. Het was meer dat ik het leuker had gevonden als er publiek zou zitten. Er kunnen nu natuurlijk geen mensen bij zijn en dat vind ik ongezellig en daar word ik niet per se gelukkig van. Maar als er geen corona of lockdown was, dan had ik ook nooit mee kunnen doen. Dan was ik veel te druk met optredens.”

De kijkers zijn blij dat je meedoet, ze lopen met je weg

Quote Mensen plaatsen anderen nou eenmaal in een hokje, daar maak ik me niet druk om. ,, Daar geniet ik meer van dan ik had verwacht. Ik ben redelijk iets gewend, maar dan komt het vaak uit de hoek van de feestwereld. Nu vinden mensen me leuk om een heel ander ding. Ik zag reacties als ‘hij is wel sympathiek’ of ‘Hij weet stiekem best wel veel’. Normaal word ik gelauwerd om iets dat ik een beetje speel, nu krijg ik complimenten over wie ik ben. En ik durf wel te zeggen dat ik mezelf ben op tv. Dat vind ik erg leuk.”

Steekt dat niet, dat mensen zich verbazen over je kennis?

,,Dat is een beetje zoals het werkt. Ik maak feestmuziek. Die teksten zijn filosofisch en hebben geen diepere onderlaag. Ze zijn bedoeld voor de feesttent, om even niet aan je problemen zoals een zieke hond te denken. Daardoor denken mensen al snel dat ik wel simpel moet zijn en niet veel weet. Aan de andere kant, ik treed er wel mee op in grote en kleine zalen. Sommigen hebben ook wel in de gaten dat je daar wel enigszins slim voor moet zijn, maar het irriteert mij niet. Mensen plaatsen anderen nou eenmaal in een hokje, daar maak ik me niet druk om. Dan kan je beter het tegendeel bewijzen.”

