‘Rob Scheepers checkt uit’: bekijk de nieuwjaarsconference op 2 januari live op ed.nl

Scheepers is bekend als zaterdagcolumnist van deze krant. Hij vergaart de afgelopen jaren steeds meer roem met zijn theatershows. Hij is ook bekend door de spitse oneliners, die hij onder meer op Radio1 en BNNVARA ten beste gaf. In het verleden maakte Scheepers nieuwjaarsconferences onder de titels Afgescheept, Opgescheept en Uitgescheept, van 2014 tot en met 2016.

Rob Scheepers checkt uit

In zijn laatste conference, getiteld ‘Rob Scheepers checkt uit’, krijgt de conferencier uit Sterksel de lachers gemakkelijk op zijn hand, constateerde recensent Gerard Mesman eerder deze maand . ,,Lachen is bij Rob Scheepers geen enkel probleem, al was het maar omdat hij zelf zo onweerstaanbaar gemoedelijk zijn lachspieren laat zien. Met Rob krijg je geen ruzie, zo op het eerste gezicht", schreef Mesman.

Kanttekening daarbij: ,,We zitten in Brabant goed in de penarie met drugs- en stikstofellende, maar de boeren komen er genadig af bij Rob, en de criminelen weten zich veilig, want daar horen we hem niet meer over. Wij lachen wel over koetjes en kalfjes.” Aldus de recensent.