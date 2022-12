Robotchirurgie neemt een vlucht in Brabant: opereren op je sokken en met een joystick

In bijna heel Brabant meer bestuur­ders betrapt op rijden onder invloed, bekijk de cijfers in jouw gemeente

BRABANT - Het aantal bestuurders dat met een slok op achter het stuur zat, is in de eerste tien maanden van dit jaar al meer dan in heel 2021. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van nieuwe politiecijfers. In bijna heel onze provincie nam dat flink toe. Vooral in Boekel, Maashorst en Asten.

2 december