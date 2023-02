Rocket Salad Bar in Breda snel na opening alweer dicht: ‘Ik was met stomheid geslagen’

BREDA - Amper drie maanden na de officiële opening wordt de Rocket Salad Bar in Breda alweer ter overname aangeboden. Dit tot verdriet van initiatiefnemer Onno Claessen: ,,In mijn optiek hadden we het op zijn minst tot de zomer door kunnen trekken”.

Het gezonde horecaconcept ging in september 2022 van start aan de Ginnekenweg. Klanten konden er ter plekke iets eten, maar de Rocket Salad Bar richtte zich vooral op afhalen en bezorging. In december volgde de officiële opening door burgemeester Paul Depla.

Tegen BN DeStem vertelde exploitant Onno Claessen toen enthousiast over de opkomst van ‘healthy fastfood‘. ,,Nog steeds sta ik achter het concept, want er is een grote vraag naar gezond eten", aldus Claessen, die de zaak begon samen met vier investeerders op de achtergrond.

Hoge kosten

Al vrij snel na de officiële opening concludeerden zijn mede-investeerders (op basis van de cijfers van de eerste maanden) dat de zaak niet winstgevend te maken was op de ‘midden-korte termijn’, zegt Claessen. ,,Ik was met stomheid geslagen. Ik ben een jaar bezig geweest met het opzetten en uitvoeren van het concept”, zegt hij. ,,Maar puur cijfermatig gezien zaten we inderdaad met hoge kosten; voor de inkoop, het personeel en de bijdrage aan het platform voor de bezorging.”

Tot de zomer

Toch denkt Claessen dat de zaak rendabel te maken was, want de vraag was er. ,,Ik verkocht zeventig tot tachtig bakjes per dag.” Graag was hij nog zeker tot de zomer doorgegaan. Maar zijn mede-investeerders gingen daar niet in mee. Omdat het niet lukte nieuwe geldschieters te vinden op korte termijn, heeft hij de zaak eind januari dicht moeten doen.

De Rocket Salad Bar staat sinds deze week officieel ter overname aangeboden. Een nieuwe eigenaar kan het concept overnemen, maar het is ook mogelijk dat er een ander horeca- of winkelbedrijf komt.