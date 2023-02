Rode kaarten, afkoelingsperiode én een knotsgekke ontknoping voor Achilles Veen: ‘In zeven jaar nog nooit zoiets gemaakt’

Terwijl zijn broer langzaam­aan beroemd wordt, moet Diego Meerveld met een zware blessure toekijken

Wat als? Wat als Diego Meerveld iets meer mentaliteit had gehad? Dan was hij misschien wel prof geweest. En wat als hij op 12 februari 2022 niet zijn kruisband scheurde bij Roda Boys? Dan was hij een stuk verder geweest. De Bosschenaar is bijna terug. ,,Ik voorzie een grote toekomst voor mijn broertje.”

