Roggeoogst in de boerderijtuin en leerlingen organiseren projecten

Column Column Ad Pertijs | Een catfight is leuk, maar denk ook eens aan kleine Mary

Nu na de Tour ook het WK achter de rug is, is het uitkijken naar het optreden van de gehavende wereldkampioen Mathieu van der Poel in Etten-Leur. En uiteraard naar het duel dat de zilveren Demi Vollering en Annemiek van Vleuten daar zondag met elkaar gaan uitvechten. Het doet denken aan een catfight waar het vrouwenwielrennen eind vorige eeuw van in de ban was.