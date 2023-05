Rokende auto Haringvlietbrug zorgt voor urenlange vertraging, rijstrook inmiddels weer open

Tilburger strandt zonder geld op station Oisterwijk en gooit boos stenen naar treinen

OISTERWIJK - Een 32-jarige man uit Tilburg is dinsdagavond aangehouden, omdat hij stenen naar treinen gooide in Oisterwijk. Hij was volgens de politie boos omdat hij te weinig geld had om met de trein naar Tilburg te reizen.