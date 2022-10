Ronald ziet hoe trein bus doorboort en rent naar chauffeur toe: 'Was onderweg naar garage’

Nieuwsover­zicht | Schaarste wc-papier dreigt opnieuw - Man die fietsen­dief betrapte gestoken met broodmes

De bestuursvoorzitter van het Amphia Ziekenhuis in Breda vertrekt nadat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. In Budel werd een man met een broodmes gestoken nadat hij een fietsendief betrapte. En er dreigt weer een tekort aan wc-papier te ontstaan. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

12 oktober