Ronaldo? Simons? Nee, Jelt (13) uit Boxtel maakt een werelddoelpunt: ‘Ik geloof dat dit wel mijn mooiste is’

Alle ogen gericht op NAC-doel­man: ‘Pepijn moet proberen te genieten en niet zenuwach­tig te zijn’

Op de ranke schouders van een 21-jarige reservedoelman rust woensdag (18.45 uur) in de eerste wedstrijd van de halve finale met FC Emmen een enorme druk. Hoewel NAC twee steunpilaren mist in de verdediging, is het geloof groot. ,,Ik weet zeker dat wij de finale gaan halen.”