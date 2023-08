Roosendaal begroet studenten: ‘Dit is óók een stad voor jullie’

Waar komen de ‘derdelan­ders’ uit deze regio terecht? ‘We staan met hen in con­tact’

De gemeenten in deze regio hebben een klein aantal zogeheten 'derdelanders’ binnen de gemeentegrenzen wonen. Het gaat in totaal om een groep van 19 mensen. Met ingang van 4 september moeten derdelanders - mensen die vluchtten uit Oekraïne maar niet uit dit land afkomstig zijn - in principe terug naar het land waar ze origineel vandaan komen.