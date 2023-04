Roosendaalse laatbloeier Nick Jacobs loopt de ‘ongezonde’ derde helft uit zijn lijf: ‘Het was 17 jaar lang leve de lol’

Noordbra­bants Museum krijgt stevig op falie na inhuren van oud-directeur Charles de Mooij

DEN BOSCH – Het inhuren van oud-directeur Charles de Mooij als adviseur van het Noordbrabants Museum was niet transparant en niet volgens afspraak. Deze kritiek is te lezen in een reactie van het Bossche college van burgemeester en wethouders.