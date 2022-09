‘Rooskleurige toekomst’ werd gedwongen prostitutie voor kwetsbare vrouw, maar haar vriend (39) ontkent

Nieuwsover­zicht | Monument voor verongeluk­te Yannick (21) - Vermiste man (72) na zoektocht dood aangetrof­fen

De Europese gasprijs is maandag gedaald naar het laagste niveau in bijna twee maanden. De daling volgt op de maatregelen die steeds meer Europese landen nemen om bedrijven en huishoudens te helpen met de hoge energierekening. En de politie heeft vorige week vrijdag in Asten een gezinsdrama voorkomen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

19 september