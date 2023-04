Route 33: schema burgemeestersbezoeken Land van Cuijk klaar, Katwijk krijgt primeur

Column Dwarskijker ‘Lege vlaggen­mast op landelijke actiedag tegen homogeweld’

Op Goede Vrijdag zat ik voor het eerst van mijn leven in een stadion. Dat wil zeggen: nooit eerder was ik er om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Als ik er al eens eerder was, dan was het voor een popconcert of een vergadering in een skybox.