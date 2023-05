Rowin Caron maakt naam op de KLM Open: ‘Mooi dat Joost onder de indruk was van mijn spel’

In alle anonimiteit probeert Rowin Caron al jaren om in Amerika vaste voet aan de grond te krijgen in één van de grote golfcompetities. Eén keer per jaar komt de Oosterhouter over om het KLM Open te spelen. Tot ieders verbazing ging hij er nog bijna met de zege vandoor ook.