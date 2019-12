Roy Donders en Corry Konings hebben een kerstliedje uitgebracht

VIDEO Stemmen op het Ridder­plein in Gemert bij de speciale bus van Radio2

9:39 GEMERT - Glimmend van trots staat Janneke van der Zanden op Pakjesavond in de schaduw van de rood-zwarte Top 2000 stembus. Dat dit rondtrekkende Radio 2-circus het Ridderplein in Gemert aandoet, is aan haar te danken.