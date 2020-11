Roy en Deveny zien Kopen Zonder Kijken samen met pasgeboren Xavi: ‘Dat maakt het extra mooi’

Quote 500 Jumbo's Karel van Eerd neemt plek John de Mol in en staat nu vierde in Quote 500, bekijk hier de rijkste Brabanders

2 november Met een geschat vermogen van 2,5 miljard heeft Jumbo-oprichter Karel van Eerd zich genesteld in de top vier van de Quote 500. De Veghelaar heeft nu zo'n honderd miljoen meer dan mediaman John de Mol en neemt daarom diens plek in. Hij is meteen de rijkste Brabander op de lijst. Nieuw zijn onder meer de broers Van Heertum - zoons van de vrachtwagenondernemer. Onderaan dit artikel vind je de hele lijst.