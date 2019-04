Rudolph rouwt om verkeerde kerk en Guus heeft een bijzonder cadeau voor zijn gasten

Vanavond is de langverwachte terugwedstrijd Juventus - Ajax. Voor de bijzonder spannende wedstrijd begint, is er voor de vele volgers nog even tijd voor ontspanning. Bosschenaar Simon Zijlemans en ‘capo’ Jan Boskamp genoten samen van een dinertje in Turijn. Het is niet bekend hoeveel bitterballen er over tafel zijn gegaan.