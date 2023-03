Ruim 130 bomen bij Hedel moeten weg om ruimte te maken voor snelfietspad

Om een stap verder te komen met de plannen voor de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en Den Bosch worden nieuwe fietspaden aangelegd en bestaande fietspaden verbreed. Dat is onder meer het geval langs de Oude Rijksweg. Om het bestaande fietspad veilig genoeg te maken voor snel fietsverkeer in twee richtingen wordt het verbreed tot gemiddeld vier meter. Dat gebeurt naar verwachting in 2024.

Het huidige fietspad tussen de Achterdijk en de Prinses Irenebrigadebrug loopt langs diverse lange rijen bomen. Die ruimte is te smal om het fietspad breed genoeg te kunnen maken. Volgens de gemeente is het geen optie om de bomen te verplaatsen. De kans is klein dat de grote bomen dat overleven. Maasdriel kijkt nog of een deel van de bomen behouden kan blijven.

Buiten broedseizoen om

De bomenkap staat gepland voor oktober dit jaar, blijkt uit antwoorden op vragen van D66 Maasdriel. Raadslid Tom van Engelen maakte zich zorgen dat het werk zou worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen. De gemeente gaat op een andere plek hetzelfde aantal bomen terugplanten.

Rond deze tijd wordt de vergunning voor de bomenkap verleend. Wie het rooien van de bomen wil voorkomen, heeft nog anderhalve maand de tijd om de vergunning aan te vechten.

Het snelfietspad tussen de stations van Zaltbommel en Den Bosch krijgt een rode kleur. Bij alle rotondes in de bebouwde kom en kruisingen krijgen de fietsers voorrang, waarbij de gemeente met nadruk stelt dat het om de rustige verkeerswegen gaat. Of dat dus ook geldt voor de oversteek van de Achterdijk valt nog te bezien. Daar zal het verkeer flink toenemen als gevolg van het doortrekken van de Maas-Waalweg. Op drukke kruisingen zullen tunnels worden aangelegd.

Auto's te gast

Opvallend is dat op delen van het snelfietspad auto's mogen rijden, zij het dat ze ‘te gast’ zijn. Deze gedeelten zijn zogeheten fietsstraten. Hoe dat rond Hedel eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. In de regio is een lange fietsstraat te vinden in Oss. Ook Houten staat bekend om fietsstraten, wegen die zichtbaar zijn ingericht om de fietser de hoofdrol te geven.

Het snelfietspad, F2 genaamd, wordt uitgevoerd door de provincie Gelderland. De fietsverbinding kost ruim 16 miljoen euro is een van de twintig maatregelen waarmee Rijkswaterstaat de verkeersdruk op de A2 wil verminderen. Dat pakket is een aanvulling op de voorgenomen verbreding van de rijksweg.