Ruim 23,1 miljoen coronaprikken gezet: Brabant kleurt steeds ‘donkerblauwer’

Minder in steden

In Brabantse steden zijn er over het algemeen minder volwassenen met minimaal een eerste prik. Zo is het percentage volwassenen met een eerste prik in de gemeenten Breda, Tilburg en Eindhoven 75 tot 84 procent. Het percentage volwassenen dat volledig gevaccineerd is, is in diezelfde steden 60 tot 74 procent.