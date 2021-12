Ruiten niet ijsvrij? Dat levert gevaarlijke situaties en een boete van 250 euro op

Burgemees­ter voelt een dag na de gekte van het lockdown­shop­pen de leegheid in zijn stad: ‘Ik wil er niet aan wennen’

TILBURG - Van je druk maken over de drukte tot droevig zijn over de lege (winkel)straten. Het weekend van de nieuwste lockdown was er een van de grootst mogelijke uitersten. Ook voor de Tilburgse burgemeester Theo Weterings. ,,Dit maakt elke keer weer indruk.”

19 december