Russische tank uit Golfoorlog in Baarle-Nassau bij YouTuber: ‘Bruter dan dat wordt het niet’

BAARLE-NASSAU - Gemaakt in China, gekocht door de Russen, gevochten in Irak, tentoongesteld in Engeland en dan nu in oude glorie hersteld in Baarle-Nassau. De tank - Type T69 voor de liefhebbers - die Emile Luijben alias Mastermilo82 uit Baarle-Nassau onlangs op de kop tikte, is aangekomen op zijn voorlopig laatste rustplaats. In oude glorie is hij nog net, maar als het aan Luijben ligt, gaat dan niet lang duren.

,,Ik ga er geen meerjarenproject van maken", aldus Luijben, die YouTube-filmpjes maakt van restauratie- en ombouwprojecten van auto's en andere voertuigen. Hij heeft ruim 400.000 volgers en kan van zijn filmpjes leven. ,,Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, doe vooral de dingen die ik leuk vind.”

Onbetaalbaar

Terug naar de tank. Een toevalstreffer of gevonden na een doelgerichte zoekactie? Het laatste, zo blijkt. ,,Ik was echt op zoek naar een tank", vertelt Luijben. ,,Wat spreekt er nou meer tot de verbeelding dan zo'n tank? Bruter dan dat wordt het niet. Het is imposant, een stukje historie.” Hij vond de tank uiteindelijk in Southampton in het Verenigd Koninkrijk. ,,Hij was beter dan we hadden durven hopen. Deze is met koepel en kanon. Meestal zijn die onbetaalbaar. En als klap op de vuurpijl heeft hij echt gevochten in de Golfoorlog. Aan de Iraakse kant.”

Luijben is van plan om de tank helemaal op te knappen. ,,Hij moet eruit komen te zien alsof hij net van het slagveld komt. Verbouwen? Nee, dat zou ik respectloos vinden als je weet wat ermee gebeurd is.”

Oorlogsbuit

De tank is als oorlogsbuit in Engeland terechtgekomen. ,,Een Engelse eenheid heeft hem buitgemaakt. Er staan er nog wel meer in Engeland. Deze is dacht ik via een veiling bij een schroothandelaar terechtgekomen. Hij heeft ook een hele poos tentoongesteld gestaan. Er stond een gedenksteen bij, die hebben we meegekregen.”

Het eerste wat Luijben gaat doen is de motor eruit halen, die dan gereviseerd moet worden. De koepel, het kanon en de rookgranaatwerper zijn de afgelopen tijd al gedemonteerd door een speciaal bedrijf in Grave. ,,Het is spannend wat we allemaal gaan tegenkomen", zegt Luijben. ,,Ik heb heel veel auto's uit elkaar gehaald, ook bekleding en zo, en daar valt altijd veel uit. In de tank zit een draaibare vloer, waar het kanon op stond. Die is er nog nooit uit geweest, want normaal kan dat niet. Omdat het kanon eruit is, kan dat nu wel. Wie weet wat daar nog onder zit, wat de mannen hebben laten vallen. Misschien wel fotootjes van geliefden, of munitie.”

Plannen

Als de tank klaar is, wil Luijben ermee naar evenementen, zoals de International Army Show, die jaar in Wanroij. En op zoek naar een volgend project. Hij heeft allerlei plannen, maar weigert er iets over te zeggen, alleen dat hij iets gaat bouwen. Toch een tipje van de sluier? ,,Nee, ik ga daar echt niks over zeggen, want dan gaat iemand anders het doen. Ik ben eigenlijk verbaasd dat nog niemand het zelf heeft gebouwd.”