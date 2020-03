Rutte: Brabanders, werk komende zeven dagen thuis waar mogelijk

,,Werk thuis, als het kan”, zei Rutte. Het is niet de bedoeling dat ziekenhuispersoneel of leraren thuisblijven. De scholen moeten juist zoveel mogelijk open blijven. Rutte denkt vooral aan kantoorpersoneel en andere mensen die hun werk ook vanuit huis kunnen verrichten. Daarnaast vroeg hij werkgevers in Brabant te kijken naar het spreiden van werktijden om contactmomenten te voorkomen.

De premier sprak verder zijn waardering uit voor hoe Brabant tot nu toe omgaat met de coronacrisis. Het RIVM raadde Brabanders eerder al aan thuis te blijven als ze zich verkouden voelen, hoesten of koorts hebben. Dat advies blijft langer van kracht, in ieder geval tot volgende week maandag, benadrukte de premier.

Verspreiding

In Brabant is de situatie met de verspreiding van het coronavirus anders dan in de rest van Nederland, omdat het onzeker is waar de besmetting vandaan komt. Buiten Brabant is de besmetting van mensen in alle gevallen nog te herleiden naar Noord-Italië of hun nabije omgeving zoals het gezin, zei hoofd infectiebestrijding Jaap van Dissel van het RIVM.

Evenementen in de provincie kunnen mogelijk niet doorgaan. Brabantse burgemeesters buigen zich vermoedelijk dinsdag al over de vraag welke evenementen beter kunnen worden afgelast. Het blijft wel de bedoeling dat zo min mogelijk te doen, gaf Rutte aan.

Nuchter

Volgens Rutte kunnen we het virus alleen ‘met zijn zeventien miljoenen’ bestrijden. Hij deed daarbij een oproep. ,,Doe wat u wilt, voet zoenen of ellebogen geven, maar we stoppen nu met handen schudden. Ik vraag u scherp te letten op de algemene hygiënemaatregelen die we allemaal kunnen nemen: handen wassen, vaker dan gewend. In de elleboog niezen en papieren zakdoekjes gebruiken.’’