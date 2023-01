Rutte over regeringstop met Vlaanderen in Den Bosch: ‘Voor mij zijn dit soort ontmoetingen cruciaal’

Drugssol­daat sluit strafdeal met justitie en mag toch zwijgen: ‘35.000 euro in cokehandel een fooitje’

Eigenlijk zou het Openbaar Ministerie zes jaar cel eisen tegen Abdenabbi B. (28) uit Rotterdam. Als drugssoldaat en uithaler was hij volgens justitie betrokken bij twee coketransporten in Dordrecht en Werkendam. Na ‘procesafspraken’ met zijn advocaat werd die strafeis maandag in de rechtbank teruggedraaid tot vier jaar. De verdachte kan bovendien blijven zwijgen. Alleen de rechters moeten nu nog akkoord gaan.

18:11