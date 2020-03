Ruzie in supermarkt geeft felle discussie op sociale media: ‘Is afstand houden zo moeilijk?’

Wie er uiteindelijk fout gehandeld heeft, laten sommigen in het midden. Want daarnaast is er een andere discussie ontstaan: over de anderhalvemeter-maatregel van het RIVM. Ondanks de tape die in supermarkten op de grond is geplakt, reageert een lezer dat ‘sommige mensen niet tegen de maatregel kunnen en daarom expres geen afstand houden’.



Iemand anders reageert dat het niet iets vanzelfsprekends is: ‘Ik loop soms ook, zonder erbij na te denken, vlak langs iemand heen. Dat is niks meer dan normaal, maar nu worden we uitgescholden als we langs iemand heen lopen zonder afstand. Echt te gek voor woorden.’



Of afstand houden moeilijk is of niet, een lezer vindt dat iedereen zich aan de regels moet houden. ‘Dit is zo afgesproken. En als een medewerkster van de winkel ziet dat het niet gebeurt moet er meteen ingegrepen worden. Want het is gewoon gevaarlijk als we allemaal dicht op elkaar lopen.’