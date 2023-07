Ruzie om afstandsbediening loopt uit de hand: man krijgt bierfles in gezicht en scherf in bil

Penny Kla­mer-Sup­pers - Miss Muze Misse - krijgt Brabant Bokaal 2023

OSS/DEN BOSCH - Penny Klamer-Suppers krijgt maandag 30 oktober de Brabant Bokaal 2023. Deze onderscheiding van het Prins Bernard Cultuurfonds is bedoeld voor mensen die zich op meer dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en natuur in de provincie. Klamer is onder andere de drijvende kracht achter het Osse popfestival Muze Misse.