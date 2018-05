Ruziënde metalzanger bezoop zich in Tilburg avond vóór dramaconcert: 'Vlak voor de show werd ik wakker'

TILBURG – Zanger Ivan Moody van metalband Five Finger Death Punch heeft de stilte verbroken rondom zijn alcoholproblemen en het verloop van het ronduit dramatische concert in Tilburg van vorig jaar. Volgens de 38-jarige zanger ging het die periode erg slecht met hem. ,,Ik dronk iedere dag en was de avond voor het concert echt laveloos geworden.”

Het concert van Five Finger Death Punch in Tilburg is een van de meest opmerkelijke concerten in de geschiedenis van poppodium 013. De Amerikaanse metalband stuurde duizenden metalfans teleurgesteld naar huis na een hevige ruzie op het podium.

De band stopte eerder met spelen, waarna de frontman aankondigde dat dit zijn laatste show is. Een recensie die het Brabants Dagblad van het concert maakte ging meteen de hele wereld over.

'Ik had een enorme kater'

In gesprek met muzieksite Razor947 vertelt Moody uitgebreid wat er die dag allemaal misging. ,,De avond voor het concert was ik erg dronken geworden. Ik werd wakker na elf uur slaap, mijn persoonlijke assistent vertelde me dat ik over tien minuten het podium op moest. Ik had een enorme kater, ik was pissig, zoals iedereen zou zijn. Ik raakte in de stress en trok snel mijn kleren aan.”

Sprintend naar de 013 hoort Moody al een hoop lawaai uit de zaal komen. ,,Ik dacht echt fuck: ik ga de intro missen. Dus ik ren het podium op en zie dat Tommy Vext (red. een andere zanger) mijn nummer aan het zingen is. Ik werd woest, maar ik wilde het concert niet verpesten. Ik ben zeer temperamentvol als het op dit soort dingen aankomt. Ik doe dit werk met trots. Als de dingen niet gaan zoals ik wil word ik erg pissig.”

Drie minuten te laat

Achter de coulissen wordt Moody kwader en kwader. ,,Ik pakte de microfoon van onze geluidsman af en ging pal achter hem staan. Ik dacht echt: wie de fuck denk je wel niet wie je bent? Ik was verdomme drie minuten te laat. Drie minuten. Als Axl Rose (red. zanger Guns ’n Roses) drie uur te laat komt zegt niemand er iets van. Mijn jongens wisten niet dat ik niet in het gebouw was. Zij dachten dat ik ergens rondliep en begonnen de intro.”

Vanaf dat moment gaat het helemaal mis in 013. Moody maakt een verwarde indruk en blijft maar ruziemaken met andere bandleden. De liedjes worden op een vreemde manier gespeeld en op een gegeven moment smijt een van de muzikanten zijn gitaar op de grond. Uit boosheid. Halverwege het concert verzekert Moody de fans dat dit zijn allerlaatste concert was.

Zanger kondigt vertrek aan tijdens show

'Ga naar huis'

,,Ik was echt woedend”, verklaart Moody zijn gedrag. ,,Ik smeet de microfoon op de grond en liep van het podium af. Op dat moment komt de promotor naar ons toe en vertelde ons dat als we de set niet af zouden maken, we aangeklaagd werden. Dat is hoe deze shit werkt.”

De volgende dag wordt Moody wakker en is hij omsingeld door zijn bandleden. ,,Ze vertelden me dat ik naar huis moest. Geen bullshit. Ze waren mijn spullen aan het inpakken, ik dacht echt: wat gebeurt hier nu? De jongens vertelden me dat als ik zo zou doorgaan, ik het niet zou overleven. Volgens hen nam ik dit wereldje niet serieus genoeg.”

Afkickkliniek

Eenmaal thuis in Denver komt Moody weer bij zinnen. ,,Ik kwam in een leeg huis terecht, zonder telefoontjes of hulp. Iedereen negeerde me. Dat moment was een wake-up call.” Moody verblijft de maanden daarop in een afkickkliniek en wordt de rest van de tour vervangen door een andere zanger.

Ondertussen is Moody uit de kliniek en weer terug bij Five Finger Death Punch. Ze brengen over een paar dagen een nieuw album uit en treden weer op in de originele bezetting.