Safaripark Beekse Bergen wil open ‘al twee jaar een bewezen veilige plek’

De aflevering van Boos over The Voice of Holland is donderdag miljoenen keren bekeken. Verschillende vrouwen doen in de aflevering hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Verder houdt de Belgische recherche er rekening mee dat de 4-jarige Dean al in België om het leven is gebracht. En in Eindhoven is een straat opengebroken omdat één huis extra stroomkabels nodig heeft. De bewoner zou Bitcoins ‘delven’. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

20 januari