Samen aan de stamppot in buurthuis De Linde Etten-Leur

Het is stamppot-week in de Huiskamer van Surplus in De Linde in Etten-Leur. Een week, speciaal bedoeld om meer mensen van buiten te trekken. Nelly Monden-van Loon is een van de dames die deze maandag zijn aangeschoven. Om te genieten van een rijk gevulde groentesoep, boerenkoolstamp met rookworst (of balletje gehakt) en een toetje voor 7,95 euro.