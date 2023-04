Samen stoom afblazen met de Koningsspelen in Breda, voordat de vakantie begint

Deze acts komen in het jubileum­jaar naar de Ruchte in Someren (en dit is het jubileumlo­go)

SOMEREN - Edwin Evers Band en cabaretier Philippe Geubels komen in het jubileumjaar naar de Ruchte in Someren. Het theater in de huidige vorm bestaat in oktober 25 jaar. Voor de gelegenheid is een jubileumlogo ontworpen.