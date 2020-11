Samenscholingsverbod in hele gemeente Roosendaal in strijd tegen vuurwerk: ‘Wij zijn klaar voor vanavond’

Oude kippenschu­ren in brand in Well, rook in wijde omtrek te zien

21 november WELL - Grote rookpluimen zijn te zien in de wijde omtrek van Well, een plaatsje in de gemeente Bergen, waar zaterdagochtend rond 07.30 uur vuur is ontstaan in een aantal oude kippenschuren. Twee stallen zijn daarbij volledig uitgebrand.