Samenwerkende ziekenhuizen: ‘We denken dat de Brabantse ic's het gaan redden’

Groei gaat afvlakken

De prognoses zijn volgens Berden voor Brabant nu gunstig. De verwachting is dat de groei in het aantal coronapatiënten dat erbij komt, af gaat vlakken. ,,We gaan langzamerhand naar de top in het aantal patiënten. We verwachten dat we die in een dag of vier, vijf bereiken.” Die top zouden de ziekenhuizen gezamenlijk aan moeten kunnen, zo is nu de verwachting.