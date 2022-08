Sander vaart in zelfgemaakte kano naar Den Bosch: ‘Ga kijken wat de magie van de Dommel is’

Nieuwsover­zicht | Demonstra­ties in Brabantse steden flink gestegen - Dit jaar al 25 vogelaanva­rin­gen op Eindhoven Airport

Een 30-jarige man uit Werkendam is zondag aan zijn verwondingen overleden na een ongeluk met twee auto’s op de A27 bij Oosterhout. Verder is de nu 64-jarige Rob B. in 2008 onterecht veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin Regi van der Hoogen in Rosmalen. En Brabant is bezorgd over de haalbaarheid van het stikstofplan. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

22 augustus