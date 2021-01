Sanna krijgt als eerste tweede prik tegen corona

Brabantse ziekenhui­zen zetten zich schrap; ‘We moeten het zekere voor het onzekere nemen’

23 januari TILBURG - Een op de zeven Brabanders heeft antistoffen, het vaccineren is in volle gang en de avondklok gaat vanavond in. Maar de Britse variant kan alles in de war te schoppen. Ziekenhuizen zetten zich daarom uit voorzorg schrap voor ‘code zwart’. ,,Een verschrikkelijk vooruitzicht.”