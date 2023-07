Sanne is performance coach bij Kozakken Boys: ‘Niet vreemd om in mannenwereld te werken’

NK atletiek Niels Laros incasseert harde, maar leerzame nederlaag: ‘Dat is mooi voor de volgende toernooien’

Het overkomt Niels Laros niet vaak dat het niet loopt zoals hij verwacht had. De nederlaag die de tiener op het NK in Breda leed in de finale van de 800 meter hakte er dan ook stevig in bij de Oosterhouter. ‘Dit is eerst domper sinds november’