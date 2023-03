Sanneke Vermeulen ook definitieve vervanger overleden wethouder Verstraten

Vermeulen moet nog wel opnieuw worden benoemd door de gemeenteraad. Dat gebeurt tijdens de raadsvergadering van 23 maart.



De voormalig paralympisch judoka (één bronzen medaille in Peking 2008) trok de lijst voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Toen haar partij daarna in het college kwam, nam ze het fractievoorzitterschap over van Verstraten, die wethouder Economie, Mobiliteit en Sport werd. Zijn gezondheid dwong hem echter om al na zes weken terug te treden. Hij overleed begin deze maand op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.



Vermeulen werd op 29 september voor vier maanden aangesteld als interim-wethouder tijdens Verstratens afwezigheid. Die periode werd in januari nog verlengd tot half mei. Met het overlijden van Verstraten is ook zijn ziekteverlof ten einde en moet Vermeulen dus officieel opnieuw worden geïnstalleerd als wethouder, dit keer definitief.