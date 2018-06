Satudarah: feesten mag, maar niet in clubtenue

Dat is de strekking van de brief die de gemeente Tilburg naar Erik Thomas, de advocaat van Satudarah, heeft gestuurd. Volgens een woordvoerder van de gemeente Tilburg zullen ook alle andere gemeenten in Brabant en Zeeland deze lijn volgen.

Hoger beroep

Het verbod om nog langer met Satudarah-kleding in het openbaar te verschijnen, volgt op het recente besluit van de rechtbank in Den Haag om de motorclub te verbieden . Satudarah heeft inmiddels hoger beroep aangetekend tegen het besluit, maar het vonnis geeft burgemeesters nu al het recht om de openbare optredens van Satudarah aan banden te leggen.

In Tilburg houdt Satudarah met grote regelmaat clubavonden in partycentrum Drinks & Dance, aan de Zevenheuvelenweg. Omdat de zaak op die avonden ook voor andere bezoekers toegankelijk is, gelden ook hier de strenge regels voor Satudarah, aldus de woordvoerder van de gemeente. Dat betekent dat de Satudarah-hesjes ook op de clubavonden verboden zijn. De gemeente zegt dat clubleden die de regels overtreden, eerst nog een waarschuwing zullen krijgen, maar dat daarna opgetreden zal worden.

'Positieve insteek'

Clubadvocaat Erik Thomas zegt dat hij met de gemeente Tilburg in overleg wil. ,,Met een positieve insteek. Maar wat ik bijvoorbeeld wil weten op grond van welke bepalingen de gemeente dit in de algemene plaatselijke verordening wil vastleggen. Overigens had ik het handiger gevonden als de gemeente gewoon even contact met ons had opgenomen. Gewoon: jongens, hoe gaan we dit regelen?"