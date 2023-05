Schaalmodel van afgebrande grote toren van Grote Kerk binnenkort te bewonderen: ‘Het is een prachtig ding’

A17 bij Zevenber­gen weer open na ernstig ongeluk

ZEVENBERGEN - De A17 ter hoogte van Zevenbergen was tijdens de spits dicht in de richting van Roosendaal naar Dordrecht. Dat komt door een ernstig ongeluk. De traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege een kijkersfile was ook in de andere richting de vertraging groot. Inmiddels nemen de files af.