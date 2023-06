Schaapsherder Wim: ‘Op warme dagen als deze proberen we altijd schaduw op te zoeken’

Gebroken ribben, hersen­schud­ding; Björn maakte een fotoboek over rodeo’s met Europese cowboys

OISTERWIJK - Een cowboy die probeert acht tellen op de rug van een stier te zitten. Fotograaf Björn Staps bezocht rodeo’s en legde de onverschrokkenheid vast. Of hij naar de VS vloog? Nee, de rodeo’s zijn dichter bij huis. In België, Frankrijk en Italië. Hij maakte er boek over: European Cowboy.