Schade door kerkbrand in Sint Anthonis valt mee door snel ingrijpen jongens. ‘Godzijdank’, zegt pastoor

Er gloort hoop voor fietsers op de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt

OEFFELT/GENNEP - Komt het er toch van, een verbreding van het fietspad langs de Maasbrug tussen Oeffelt en Gennep? Over een week moet daar meer duidelijkheid over komen als in de Tweede Kamer over een motie van het CDA wordt gestemd. Die partij wil dat geld wordt vrijgemaakt voor de verbreding.

12 april