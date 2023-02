Schade van trillingen bij bouw theater valt mee, verwacht Den Bosch

Bedreigen vergrij­zing en inflatie het carnaval? ‘In tijden van crisis geven mensen liever geld aan iets anders uit’

Wat een feestvierder later deze maand kwijt is aan carnaval? Een kleine 300 euro. Is dat een probleem? Ja. Carnaval dreigt in de verdrukking te komen omdat het een stuk duurder is geworden.

